Лиа Мишель: «Рада, что не сделала пластику»

Фото: GlobalLookPress

Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель представила сериал «Мэр» в ходе презентации новых проектов телеканала ABC. Сюжет ситкома такой: начинающий рэпер решает принять участие в выборах мэра города, чтобы в ходе избирательной кампании сделать себе рекламу как музыканту. Неожиданно его выбирают мэром, и он вынужден решать проблемы города.

В подростковом возрасте Лиа Мишель хотела сделать ринопластику, подражая некоторым своим одноклассницам. У девушки довольно крупный нос, а ведь она всегда мечтала быть актрисой.

— Конечно, и я подумывала об этом, — призналась 30-летняя актриса в интервью журналу «Космополитен», — но очень рада, что все же ничего с собой не сделала. В школе многие вели себя как одержимые: выискивали микроскопические горбинки и страдали над ними. Хотя при всем желании никаких изъянов в их несчастных носах я не видела.

Лиа думала, что из-за нестандартной внешности для нее закрыта дорога во многие проекты:

У меня, скажем так, оригинальная красота.

— Я понимала, что мне нет дороги в постановки а-ля Дисней — не с моей внешностью! У меня, скажем так, оригинальная красота. Я надеялась на маленькую эпизодическую роль в сериале вроде «Анатомии страсти».

К счастью, Мишель приглянулась продюсерам сериала «Хор» и получила одну из главных ролей.