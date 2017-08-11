 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лиа Мишель: «Рада, что не сделала пластику»

Лиа Мишель (Lea Michele) на презентации телеканала ABC, Беверли-Хиллс, США, 6 августа 2017.

0 0
Лиа Мишель: «Рада, что не сделала пластику»
Фото: GlobalLookPress

Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель представила сериал «Мэр» в ходе презентации новых проектов телеканала ABC. Сюжет ситкома такой: начинающий рэпер решает принять участие в выборах мэра города, чтобы в ходе избирательной кампании сделать себе рекламу как музыканту. Неожиданно его выбирают мэром, и он вынужден решать проблемы города.

В подростковом возрасте Лиа Мишель хотела сделать ринопластику, подражая некоторым своим одноклассницам. У девушки довольно крупный нос, а ведь она всегда мечтала быть актрисой. 

— Конечно, и я подумывала об этом, — призналась 30-летняя актриса в интервью журналу «Космополитен», — но очень рада, что все же ничего с собой не сделала. В школе многие вели себя как одержимые: выискивали микроскопические горбинки и страдали над ними. Хотя при всем желании никаких изъянов в их несчастных носах я не видела. 

Лиа думала, что из-за нестандартной внешности для нее закрыта дорога во многие проекты:

У меня, скажем так, оригинальная красота.

— Я понимала, что мне нет дороги в постановки а-ля Дисней — не с моей внешностью! У меня, скажем так, оригинальная красота. Я надеялась на маленькую эпизодическую роль в сериале вроде «Анатомии страсти».

К счастью, Мишель приглянулась продюсерам сериала «Хор» и получила одну из главных ролей.

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 11.08.2017 Теги: Лиа Мишель

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору