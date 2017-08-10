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Лоуренс Фишборн: «Я ужасно стеснительный человек»

Лоуренс Фишборн (Laurence Fishburne) на презентации телеканала ABC, Беверли-Хиллс, США, 6 августа 2017.

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Лоуренс Фишборн: «Я ужасно стеснительный человек»
Фото: GlobalLookPress

На днях телеканал ABC презентовал свои новые проекты. Звезда фильма «Матрица» Лоуренс Фишборн появился на мероприятии, чтобы рассказать журналистам о своем сотрудничестве с каналом. Его кинокомпания Cinema Gypsy снимает сериал «Черноватый» (Black-ish) для ABC. 

Фишборну обычно достаются роли жестких, грозных персонажей. Нередко так его воспринимают и в жизни, как опасного человека. В интервью для газеты «Новые известия» актер рассказал, что это его удивляет, ведь на самом деле он человек тихий и стеснительный.

Люди принимают это за высокомерие и нежелание общаться.

— Я слышал, что люди меня побаиваются, — сказал 56-летний Лоуренс. — У меня нет ни малейшего, мать твою, представления почему. Все-таки хочется надеяться, что это из-за моего мастерства: они полагают, что я и в жизни могу быть таким же жестким и нагнать страху. Я же на самом деле ужасно стеснительный человек. Часто люди принимают это за высокомерие и нежелание общаться. Я же просто стараюсь быть незаметным. Если я тебя не знаю, я тебя не знаю. Ты можешь сколько угодно думать, что знаешь меня как старого приятеля, потому что сто раз видел на экране, и умом я это понимаю, но эмоционально ты для меня совершенно посторонний человек, не имеющий никакого права останавливать меня на улице и интересоваться моими делами. Я не скажу, что внимание к моей персоне сильно раздражает, но не люблю лишней суеты вокруг себя.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 10.08.2017 Теги: Лоуренс Фишберн

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