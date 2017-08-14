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Ева Лонгория: «Он просто любит меня»

Актриса Ева Лонгория (Eva Longoria) на вручении наград ACE, Нью-Йорк, США, 7 августа 2017.

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Ева Лонгория: «Он просто любит меня»
Фото: GlobalLookPress

На днях в ресторане Cipriani вручали награды мастерам индустрии модных аксессуаров. Ева Лонгория получила серебряную статуэтку из рук модного дизайнера Роберта Верди (Robert Verdi). Организаторы мероприятия сочли ее самой стильной женщиной года. 

Ева вот уже год как замужем за Хосе Бастоном (Josе Bastоn), президентом компании Televisa, крупнейшего латиноамериканского медиахолдинга. Для актрисы это третий брак. В одном из последних интервью Лонгория призналась, что очень счастлива.

Так должно быть в жизни у каждой женщины.

После пробуждения я ощущаю себя, пожалуй, наиболее красивой, уверенность в этом мне дарит мой муж, откровенничала 42-летняя красавица. Он просто любит меня, и больше всего я нравлюсь ему именно с утра. Когда он говорит мне об этом, я думаю «Ого, видимо, я действительно выгляжу просто сногсшибательно!» Я нравлюсь ему и при полном параде, и с утра без макияжа и прически, такой, какая я на самом деле есть. Так должно быть в жизни у каждой женщины.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: Ева Лонгория

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