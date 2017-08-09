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Айшвария Рай: «Не существует выбора "дом или работа"»

Актриса Айшвария Рай (Aishwarya Rai) с дочерью на похоронах отца, Аллахабад, Индия, 5 августа 2017.

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Айшвария Рай: «Не существует выбора "дом или работа"»
Фото: GlobalLookPress

Отец Айшварии Рай умер от рака 4 месяца назад. На днях актриса приехала в город Аллахабад, чтобы развеять прах покойного Кришны Радж Рай (Krishna Raj Rai) над Сангамом, священном для индуистов месте слияния двух рек. Семья звезды была в сборе: мать Вринда Рай (Vrinda Rai), муж Абхишек Баччан (Abhishek Bachchan) и дочь Аарадхия (Aaradhya).

Недавно в интервью для журнала Glamour Айшварию спросили, как ей удается совмещать воспитание дочери и работу. 

Предыдущим поколениям женщин тоже приходилось совмещать эти функции.

— Для меня этот вопрос звучит странно, — ответила 43-летняя актриса. — Предыдущим поколениям женщин тоже приходилось совмещать эти функции, и они прекрасно справлялись и с тем, и с другим. А сейчас актрис почему-то постоянно ставят перед выбором — дом или работа, карьера или семья. Не понимаю, откуда появился этот социальный феномен. За два года до моей свадьбы режиссеры говорили мне: «Подожди, не выходи пока замуж, так много всего происходит». Но я их не послушала: вышла замуж и родила дочь. Ни муж, ни свекровь не давили на меня и предоставили мне полную свободу выбора. Я сама решила остаться дома и сделать паузу в съемках. Но все равно уже через месяц после родов я вышла на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в роли посланницы L’Oréal. 

 

 
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1 Не нравится 1 Нравится 09.08.2017 Теги: Айшвария Рай

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