Ирина Хакамада: «Маша встречается с молодым человеком»

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На вечеринке в честь открытия корнера российского бренда Naumi в ЦУМе побывало множество московских модниц, и в их числе политик Ирина Хакамада.

У Хакамады двое детей, сыну Даниилу сейчас 37 лет, дочери Марии — 20. Маша родилась с синдромом Дауна. Недавно девушка влюбилась и теперь планирует свадьбу. Ее жених — чемпион мира по жиму штанги лежа среди юниоров Влад Ситдиков, у него тоже синдром Дауна. Недавно Влад и Маша приняли участие в съемках передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу.

— Маша уже выросла, встречается с молодым человеком, — сказала Хакамада, которой сейчас 62 года, в одном из недавних интервью. — У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла.