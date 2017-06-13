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Лариса Долина: «Не я одна сумасшедшая бабушка»

Певица Лариса Долина на Emporio Music Fest 4, Москва, 8 июня 2017.

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Лариса Долина: «Не я одна сумасшедшая бабушка»
Фото: GlobalLookPress

На днях в московском Emporio Cafe прошел финал музыкального фестиваля Emporio Music Fest 4. Жюри, в которое входила, в частности, Лариса Долина, определило победителей: лучших из молодых музыкантов. 

У Долиной есть внучка Саша, которой сейчас 5 лет. В интервью журналу Viva! знаменитая артистка призналась, что не чувствовала в молодые годы таких эмоций, какие сейчас в ней пробуждает малышка. 

Все, что в тебе накопилось за эти годы, отдаешь ребенку.

— Думаю, что не я одна такая сумасшедшая бабушка, — сказала Лариса, которой сейчас 61 год. — На самом деле, это какое-то радостное чувство, нежность, которая накрывает с головой. К сожалению, его нет в молодые годы. В молодости другое — темперамент, эмоции. А когда проживаешь определенную часть жизни, и у тебя есть дети, и ты уже столько всего пережил, столько всего видел и слышал, уже появляется ощущение настоящей женщины... И все, что в тебе накопилось за эти годы, отдаешь ребенку.

Единственная дочь Долиной Ангелина Миончинская, юрист по образованию. 

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 13.06.2017 Теги: Лариса Долина

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