Елизавета Боярская: «Лицом надо заниматься»

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Премьера фильма Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» состоялась в Москве. В этой картине супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев играют главных героев, Каренину и Вронского.

Боярскую называют одной из самых красивых российских актрис. При этом Елизавета часто говорила в интервью, что почти не занимается своей внешностью. «В салоны редко хожу, времени нет!» — сказала звезда в интервью журналу «Космополитен». Но в последнее время она поняла, что на одной генетике долго не продержишься.

Мне казалось, что так на процедуры можно жизнь потратить.

— Раньше во всех интервью я говорила, что ничего с собой не делаю, — сказала Боярская, которой сейчас 31 год. — И это было правдой, потому что я ужасно ленивая. Есть женщины, которые и руки парафином намажут, и маску на волосы нанесут, но я — нет. Мне казалось, что так на процедуры можно жизнь потратить. Но сейчас понимаю, что нагрузки на кожу очень большие: грим в театре и на съемках. Надо лицом заниматься. Я использую мягкие средства: мицеллярную воду для снятия макияжа, вечером наношу ночной крем, он достаточно плотный, убирает покраснения. Иногда наношу дневную эмульсию под макияж, особое внимание уделяю области вокруг глаз.