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Кэтрин Хайгл: «Выбирала имя для ребенка вечность»

Актриса Кэтрин Хайгл (Katherine Heigl) на CMT Music Awards, Нэшвил, США, 7 июня 2017.

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Кэтрин Хайгл: «Выбирала имя для ребенка вечность»
Фото: GlobalLookPress
 

Звезда сериала «Анатомия страсти» появилась на церемонии вручения музыкальной премии CMT Music Awards с супругом Джошуа Келли (Joshua Kelley). На актрисе было красное платье Lanvin. 

В конце прошлого года 38-летняя актриса родила своего первенца. Недавно Кэтрин рассказала, как она выбирала имя для малыша. 

Никак не могла найти более подходящее имя. 

— Я не могла определиться с именем вечность, — сказала Хайгл в ходе телешоу Jimmy Kimmel Live!. — Не знаю почему, я застряла. Это серьезное решение, нельзя подвести ребенка, дав ему плохое имя. Думаю, Джошуа красивое имя. И однажды я подошла к мужу и спросила его: «Что ты думаешь о Джошуа-младшем?» В прошлом он говорил, что ему очень не нравится такая идея и что он никогда не назвал бы ребенка в честь самого себя, но я никак не могла найти более подходящее имя. И он сказал «О, мне нравится. Это так много значило бы для меня». 

Напомним, что Кэтрин с мужем также растит двух удочеренных девочек. Она с детства мечтала о семье, в которой будут усыновленные дети. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 09.06.2017 Теги: Кэтрин Хейгл Кэтрин Хайгл

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