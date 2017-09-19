Дарья Мороз: «Для меня чем хуже — тем лучше»
Актриса Дарья Мороз на промо-мероприятии, Москва, 14 сентября 2017.
Помимо Дарьи Мороз на открытии обновленного салона «Кенгуру» на Ленинском проспекте побывали Олеся Судзиловская, Александра Ребенок, Ирина Муромцева, Иван Жидков и многие другие.
В сериале «Преступление», который недавно показали по телевидению, Дарья Мороз исполнила роль следователя. Ее героиня совсем не пользовалась декоративной косметикой. Недавно в интервью для «Комсомольской правды» актриса призналась, что и в жизни не любит делать макияж.
Удачнее всего я выгляжу с нарисованными синяками под глазами.
— Я в этом смысле нестандартная артистка, — сказала 34-летняя Дарья. — Честно, для меня чем хуже — тем лучше. Удачнее всего я выгляжу с нарисованными синяками под глазами. Поэтому мне даже нравилось, что можно играть, не думая о макияже. И с гримером по поводу прически мы шутили: «Ну что у нас сегодня? Хвостик или хвостик?»