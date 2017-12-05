Альбина Джанабаева: «Костя золотой какой-то человек»

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Среди гостей благотворительного вечера «Сон в зимнюю ночь» помимо Альбины Джанабаевой были Кристина Орбакайте, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Марина Кравец, Зоя Бербер и другие знаменитости.

У Джанабаевой и ее супруга Валерия Меладзе растут двое детей, 13-летний Константин и 3-летний Лука. Недавно певица рассказала о своем старшем сыне в интервью для журнала Ok!

Понимающий, любящий, он не хочет огорчать ни меня, ни папу.

— У Кости замечательный характер, и, несмотря на то, что мы подходим к переходному возрасту, я надеюсь, что он пройдет плавно, — сказала 38-летняя звезда. — Загадывать не буду, но Костя золотой какой-то человек. Понимающий, любящий, он не хочет огорчать ни меня, ни папу. Сын обладает очень хорошими качествами. Хотелось бы верить, что он взял всё самое лучшее от меня и от Валеры.

Также Альбина объяснила, почему мальчика назвали Константином:

— Вообще мы очень долго выбирали имя. Уже ребенок родился, а мы всё никак не могли принять решение. Какое-то время примеряли разные имена, но понимали, что ни одно не подходит. И вдруг Валера предложил: «Давай назовем Костей». Мы как-то сразу поняли, что это имя сыну подходит на сто процентов.