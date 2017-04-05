Кети Топурия: «В антицеллюлитные кремы я не верю»

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В ресторане Emporio Cafe прошел музыкальный фестиваль Emporio Music Fest-4. Организует его лидер группы A’Studio Байгали Серкебаев. Кети Топурия поразила гостей мероприятия, появившись в простом белом платье и без макияжа.

Недавно в интервью для журнала «7 Дней» Топурия порассуждала о том, как ухаживает за собой. Кэти старается правильно питаться, любит заниматься йогой. Также 30-летняя певица рассказала о борьбе с целлюлитом.

Ленивцев спасет массаж.

— Очень часто девушки принимают за целлюлит то, что им не является, — сказала 30-летняя певица. — Просто с возрастом опускается кожа, и подтянуть ее при желании можно занятиями в тренажерном зале. А в чудодейственные антицеллюлитные кремы я не верю. Считаю, что самое эффективное средство в борьбе с «апельсиновой коркой» — это физические упражнения. Правда, это вариант для людей с силой воли. А ленивцев спасет тот же массаж. Цель одна — заставить кровь постоянно циркулировать. Кстати, многие хвалят LPG-массаж. Я сходила раза три, а потом перестала, потому что мне показалось, что именно из-за него у меня и появился целлюлит. Потом мне объяснили, что я сама виновата: надо было пройти полный курс из 10—12 процедур, поскольку в первые 2—3 сеанса подкожный жир как раз выводится на поверхность. Может быть, когда-нибудь начну еще раз и доведу дело до конца.