Елена Малышева: «Делаю инъекции ботокса»
Телеведущая Елена Малышева на открытии фестиваля Emporio Music Fest-4, Москва, 30 марта 2017.
В Москве прошел музыкальный фестиваль Emporio Music Fest-4 . В числе гостей на открытии была ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева.
Недавно в интервью журналу Wday.ru Малышева рассказала о том, как она следит за своим здоровьем и внешностью.
Этого достаточно, чтобы знать о себе все.
— Я прохожу полное медицинское обследование раз в году летом во время отдыха, — сказала врач, которой сейчас 56 лет. — Оно занимает не более двух часов, а включает общий анализ крови, биохимический анализ с определением онкомаркеров, липидов крови, ферментов печени, сахара, гликированного гемоглобина и свертывания крови. Кроме того, делаю маммографию, УЗИ органов брюшной полости. И раз в два года гастро- и колоноскопию. Этого достаточно, чтобы знать о себе все.
Также Елена призналась, что делает инъекции ботокса:
— Что касается косметических процедур, каждый год делаю инъекции токсина ботулизма и филлеров. Эти лекарства совершили революционный переворот, дав возможность женщинам не стариться до преклонных лет. Всем женщинам хочу пожелать пользоваться такими методами. Лучше сэкономить на еде, но дать себе возможность выглядеть молодо и красиво.
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Обсуждение 8
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При всём уважении к Елене Васильевне как специалисту и ее труду, часто задумывалась, смотря на нее в "здоровье", почему она не меняется уже много лет. Она верит в то, что к ее образу привыкли? Потомучто работая на 1 канале, так близко к Модному приговору, при всём изобилии помощников, стилистов... Даже не верится, что это всё мимо проходит. Я бы поменяла ей оправу - уже давно пора. И эту ужасную причёску а`ля лев Бонифаций. Про остальное ничего не скажу, так как ее наряды в передаче искл. для эфира.
05.04.17 23:26
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Olga МоскваА я думала, что ей лет 70. На 56 не тянет, выглядит намного старше.
05.04.17 22:41
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маркиза московская облДа уж ,красавицей ее не назовешь... и ботокс не помогает...
05.04.17 20:59
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СимаСтрашно выглядит, ботокс не поможет, прическа полный капец- Медуза Горгона.
05.04.17 19:28
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ПрелестьНадо делать больше :-) ботокса мало.
05.04.17 15:17
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надяи с ботоксом и с филерами Малышева выглядит на 55 лет! и да, соглашусь насчет волос - "тормозила головой" наз-ся
05.04.17 14:34
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Marana VilniusА ещё - "взрыв на макаронной фабрике"
05.04.17 16:40
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это пипец.....ладно ботокс, что с волосами....
05.04.17 14:09