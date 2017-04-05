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Елена Малышева: «Делаю инъекции ботокса»

Телеведущая Елена Малышева на открытии фестиваля Emporio Music Fest-4, Москва, 30 марта 2017.

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Елена Малышева: «Делаю инъекции ботокса»
Фото: GlobalLookPress

В Москве прошел музыкальный фестиваль Emporio Music Fest-4 . В числе гостей на открытии была ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева.

Недавно в интервью журналу Wday.ru Малышева рассказала о том, как она следит за своим здоровьем и внешностью. 

Этого достаточно, чтобы знать о себе все.

— Я прохожу полное медицинское обследование раз в году летом во время отдыха, — сказала врач, которой сейчас 56 лет. — Оно занимает не более двух часов, а включает общий анализ крови, биохимический анализ с определением онкомаркеров, липидов крови, ферментов печени, сахара, гликированного гемоглобина и свертывания крови. Кроме того, делаю маммографию, УЗИ органов брюшной полости. И раз в два года гастро- и колоноскопию. Этого достаточно, чтобы знать о себе все.

Также Елена призналась, что делает инъекции ботокса: 

— Что касается косметических процедур, каждый год делаю инъекции токсина ботулизма и филлеров. Эти лекарства совершили революционный переворот, дав возможность женщинам не стариться до преклонных лет. Всем женщинам хочу пожелать пользоваться такими методами. Лучше сэкономить на еде, но дать себе возможность выглядеть молодо и красиво.

 

 
0 Не нравится 1 Нравится 05.04.2017 Теги: Елена Малышева

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