Елена Малышева: «Делаю инъекции ботокса»

Фото: GlobalLookPress

В Москве прошел музыкальный фестиваль Emporio Music Fest-4 . В числе гостей на открытии была ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева.

Недавно в интервью журналу Wday.ru Малышева рассказала о том, как она следит за своим здоровьем и внешностью.

Этого достаточно, чтобы знать о себе все.

— Я прохожу полное медицинское обследование раз в году летом во время отдыха, — сказала врач, которой сейчас 56 лет. — Оно занимает не более двух часов, а включает общий анализ крови, биохимический анализ с определением онкомаркеров, липидов крови, ферментов печени, сахара, гликированного гемоглобина и свертывания крови. Кроме того, делаю маммографию, УЗИ органов брюшной полости. И раз в два года гастро- и колоноскопию. Этого достаточно, чтобы знать о себе все.

Также Елена призналась, что делает инъекции ботокса:

— Что касается косметических процедур, каждый год делаю инъекции токсина ботулизма и филлеров. Эти лекарства совершили революционный переворот, дав возможность женщинам не стариться до преклонных лет. Всем женщинам хочу пожелать пользоваться такими методами. Лучше сэкономить на еде, но дать себе возможность выглядеть молодо и красиво.