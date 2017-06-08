Андреа Пежич: «У меня очень угловатое лицо»

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Помимо Андреа Пежич на благотворительном соревновании по поло в Нью-Джерси побывали Люк Эванс (Luke Evans),Фрида Пинто (Freida Pinto), Ники Хилтон (Nicky Hilton), Коко Роша (Coco Rocha) и многие другие. Все деньги, вырученные с мероприятия, пошли на лечение детей, у которых диагностирован ВИЧ.

В 2014 году уроженец Боснии и Герцеговины Андрей Пежич прошёл процедуры по коррекции пола и стал девушкой по имени Андреа. Недавно в интервью журналу Allure модель рассказала о своих секретах макияжа.

Я наконец научилась правильно делать контуринг.

— У меня очень угловатое лицо, так что каждый день с помощью макияжа я смягчаю «углы», — говорит 25-летняя Пежич. — Я наконец научилась правильно делать контуринг. Визажист однажды рассказал мне, как хайлайтером и бронзатором нужно прорисовывать грудь. Ты сосредотачиваешься на том, какие части высветлить, какие затемнить, а потом используешь немного румян, чтобы подчеркнуть бюст.