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Кара Делевинь: «Не нравлюсь себе в качестве модели»

Модель Кара Делевинь (Cara Delevingne) на премьере фильма в Мехико, Мексика, 2 августа 2017.

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Кара Делевинь: «Не нравлюсь себе в качестве модели»
Фото: GlobalLookPress

Премьера нового фантастического фильма Люка Бессона (Luc Besson) «Валериан и город тысячи планет» состоялась в Мехико недавно. Кара Делевинь, которая сыграла одну из главных ролей, появилась на вечере в футуристическом полупрозрачном платье Atelier Versace. 

В последнее время знаменитая красавица активно строит карьеру актрисы. В одном из последних интервью Кара призналась, что работа модели действовала на нее угнетающе: 

Не то чтобы я все время смотрела на себя в зеркало.

— Я не нравилась себе в качестве модели, — говорит 24-летняя звезда. — Не нравилась сама работа. Я была не в восторге от того, как на меня влияет этот бизнес. Не то чтобы я все время смотрела на себя в зеркало и думала о своей внешности, но все к тому шло. 

Впрочем, Кара не собирается покидать модельный бизнес окончательно:

— Я все равно буду этим заниматься, но только на своих условиях, самостоятельно выбирая себе проекты. Тогда это будет творчеством, а не работой в качестве пешки. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 08.08.2017 Теги: Кара Делевинь

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