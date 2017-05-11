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Кира Найтли: «Женщины иногда ненавидят свое тело»

Актриса Кира Найтли (Keira Knightley) на показе коллекции Chanel, Париж, Франция, 3 мая 2017.

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Кира Найтли: «Женщины иногда ненавидят свое тело»
Фото: GlobalLookPress
Показ круизной коллекции Chanel сезона лето 2017 осень 2018 прошел в Париже. Кира Найтли, лицо бренда, не могла пропустить это мероприятие. 

Два года назад, в мае 2017 года у Киры и ее мужа, музыканта Джеймса Райтона (James Righton) родилась дочка, которую назвали Эди (Edie). По словам актрисы, став матерью, она начала по-новому воспринимать свое тело. 

Каждая из нас проходит тот период.

— Должна признаться: будучи женщиной, ты ненавидишь какие-то части своего тела, — сказала 32-летняя Найтли в интервью журналу Elle. — Каждая из нас проходит тот период, когда перед зеркалом мы говорим себе: «О, если бы у меня были другие руки или ноги...» Потом ты проходишь через этапы жизни — беременность, роды, начинаешь кормить ребенка — и... вау, ты понимаешь, насколько потрясающее у тебя тело. Ты больше не сможешь не любить его, потому что оно способно на такое, и это, черт возьми, просто потрясающе!

 

 
0 Не нравится 1 Нравится 11.05.2017 Теги: Кира Найтли

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