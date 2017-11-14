Анна Чурина: «В детстве играла в "рабыню Изауру"»

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Поэтический вечер прошел в ресторане La Prima на днях. Знаменитые гости вечера наряду с автором представили гостям свое прочтение стихов Катарины Султановой. Анна Чурина появилась на мероприятии в элегантном черном платье и высоких черных же сапогах.

Недавно в интервью журналу «7 Дней» Чурина призналась, что ее актерский талант впервые проявился в детстве, когда по телевизору шла «Рабыня Изаура».

Я начала копировать главную героиню.

— Насмотревшись сериала, я начала копировать главную героиню и говорить с мамой кротким, покорным голосом: «Хорошо, мамочка. Да, я помою посуду», — рассказывала 39-летняя звезда. — В какой-то момент мама не выдержала: «Аня, а ну прекрати! Ты не рабыня!» Но я продолжала играть в «рабыню Изауру». Тогда-то я и поняла, что хочу быть актрисой.

Но сначала Анна решила поработать моделью. Она прошла кастинг в дом моделей Вячеслава Зайцева и уехала работать в Париж.

— Я работала в агентстве Viva с Натальей Водяновой и Наоми Кэмпбелл, много путешествовала, — рассказывает Чурина. — Помимо Франции, меня также приглашали на съемки в Италии, Испании, Великобритании и Америке.