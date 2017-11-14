 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Чурина: «В детстве играла в "рабыню Изауру"»

Актриса Анна Чурина на поэтическом вечере Катарины Султановой, Москва, 9 ноября 2017.

0 0
Анна Чурина: «В детстве играла в "рабыню Изауру"»
Фото: Пресс-служба

Поэтический вечер прошел в ресторане La Prima на днях. Знаменитые гости вечера наряду с автором представили гостям свое прочтение стихов Катарины Султановой. Анна Чурина появилась на мероприятии в элегантном черном платье и высоких черных же сапогах.

Недавно в интервью журналу «7 Дней» Чурина призналась, что ее актерский талант впервые проявился в детстве, когда по телевизору шла «Рабыня Изаура».

Я начала копировать главную героиню.

— Насмотревшись сериала, я начала копировать главную героиню и говорить с мамой кротким, покорным голосом: «Хорошо, мамочка. Да, я помою посуду», — рассказывала 39-летняя звезда. — В какой-то момент мама не выдержала: «Аня, а ну прекрати! Ты не рабыня!» Но я продолжала играть в «рабыню Изауру». Тогда-то я и поняла, что хочу быть актрисой. 

Но сначала Анна решила поработать моделью. Она прошла кастинг в дом моделей Вячеслава Зайцева и уехала работать в Париж. 

— Я работала в агентстве Viva с Натальей Водяновой и Наоми Кэмпбелл, много путешествовала, — рассказывает Чурина. — Помимо Франции, меня также приглашали на съемки в Италии, Испании, Великобритании и Америке. 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2017 Теги: Анна Чурина

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору