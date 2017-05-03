Надежда Ручка: «Мы с Денисом очень счастливы»

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Благотворительный марафон «Детские мечты» состоялся в Гостином дворе. Дети из разных уголков России шили костюмы и демонстрировали свои творения. Мероприятие поддержала солистка группы «Блестящие» Надя Ручка.

Недавно стало известно, что Ручка ждет ребенка. Сейчас она на пятом месяце беременности. Отцом будущего малыша стал жених певицы Денис Боярко, сотрудник нефтяной компании. Предложение выйти замуж Надежда получила незадолго до того, как узнала, что носит под сердцем ребенка.

Чудо происходит с женщиной в тот момент, когда рядом появляется любимый человек.

— Я точно знаю, что именно сейчас я готова к материнству, — сказала звезда, которой сейчас 36 лет, в одном из последних интервью. — Видимо, мы чувствуем это на подсознании и это чудо происходит с женщиной в тот момент, когда рядом появляется любимый человек, с которым ты готова быть всю жизнь. Мы с Денисом очень счастливы.