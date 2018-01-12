Джиллиан Андерсон: «Добиться справедливой оплаты непросто»

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На днях у звезды «Секретных материалов» появилась своя звезда на Аллее Славы в Голливуде. Джиллиан пришла на торжественное мероприятие в серебристом платье.

Недавно Андерсон рассказала в интервью изданию The Daily Beast, что за съёмки в последних сериях «Секретных материалов» ей сперва предложили сумму в два раза меньше, чем Дэвиду Духовны (David Duchovny). Точно такая же ситуация была в девяностых: тогда на то, чтобы добиться таких же гонораров, как у партнера, у нее тогда ушло три года.

Меня это шокировало.

— Я удивлена, что меня так редко об этом спрашивают, потому что это правда, — говорит 49-летняя Андерсон. — В сложившейся ситуации очень важно, чтобы женщины высказывались о неравенстве в оплате труда и их мнение было услышано. Меня это шокировало, учитывая всю ту работу, которую я проделала в прошлом, чтобы добиться справедливой оплаты моего труда. Я очень много работала, и у меня наконец это получилось. В интервью на протяжении последних нескольких лет мне говорили: «Не могу поверить, что это произошло! Что ты думаешь по этому поводу? Это безумие!» Я всегда отвечала им: «Так было тогда, и так происходит сейчас». А потом это случилось вновь! Даже не знаю, что сказать.