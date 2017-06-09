Джерри Холл: «Люблю курить сигареты, пить алкоголь и кофе»

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Вечеринка в честь открытия летней выставки Королевской Академии Искусств состоялась на днях в Лондоне. Королевская Академия Искусств каждое лето организует выставку современных художников. На мероприятии побывали 60-летняя модель Джерри Холл и ее супруг, миллиардер Руперт Мердок (Rupert Murdoch), которому сейчас 86 лет.

Джерри утверждает, что никогда не делала пластических операций и не планирует. Ей хватает того, что она ухаживает за кожей. Правда, многие полагают, что модель не совсем откровенна в своих интервью. Ведь своим главным косметическим средством она называет… оливковое масло.

Наношу оливковое масло, которое беру на кухне.

— Лицо и тело были инструментами моей карьеры, поэтому я очень серьезно к ним отношусь и стараюсь сохранить в наилучшей форме, — сказала мать четверых детей Мика Джаггера (Mick Jagger) в одном из последних интервью. — Приятно выглядеть настолько хорошо, насколько только можешь. Я очень забочусь о своей коже. Например, наношу оливковое масло, которое беру на кухне. Также использую все разновидности кремов, но особенно люблю натуральные, которые можно купить в магазинах здоровой еды.

По словам Холл, она старается вести здоровый образ жизни: занимается йогой, пытается правильно питаться. Но дурных привычек у нее тоже хватает.

— Также я люблю курить сигареты, пить алкоголь и кофе, — откровенничала модель.