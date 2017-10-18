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Джулия Робертс: «Поможем жертвам, услышим их голоса»

Актриса Джулия Робертс (Julia Roberts) на приеме amfAR, Беверли-Хиллс, США,13 октября 2017.

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Джулия Робертс: «Поможем жертвам, услышим их голоса»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Gala в Лос-Анджелесе. Джулия Робертс была отмечена наградой за вклад в борьбу со СПИДом.

После того, как разразился скандал с кинопродюсером Харви Вайнштейном (Harvey Weinstein), многие звезды высказались в поддержку жертв сексуального насилия.  

Мы наконец-то объединимся, чтобы противостоять подобному хищническому поведению.

— Испорченный человек злоупотребляет своим влиянием и манипулирует женщинами, — заявила Робертс, которой сейчас 49 лет. — Мы слышали душераздирающую историю об этом бесчисленное множество раз. И вот опять. Я твердо уверена, что мы наконец-то объединимся, чтобы противостоять подобному хищническому поведению, поможем жертвам, услышим их голоса и остановим беспредел раз и навсегда. 

Напомним, что две недели назад газета New York Times опубликовала расследование о том, что один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн на протяжении многих лет приставал к актрисам и даже насиловал. А потом платил им за молчание. В сексуальных преступлениях Вайнштейна обвиняют более 20 женщин, среди них актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн.

 
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1 Не нравится 2 Нравится 18.10.2017 Теги: Джулия Робертс

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