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Пэрис Хилтон: «Создать семью и родить ребенка – вот смысл»

Телезвезда Пэрис Хилтон (Paris Hilton) на премьере фильма, Лос-Анджелес, США, 11 октября 2017.

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Пэрис Хилтон: «Создать семью и родить ребенка – вот смысл»
Фото: GlobalLookPress

Премьера документального биографического фильма о певице Деми Ловато (Demi Lovato) «Simply Complicated» прошла в Лос-Анджелесе. Пэрис Хилтон появилась на вечере в голубом кружевном платье. 

Недавно Хилтон, которой сейчас 36 лет, призналась, что рождение племянницы перевернуло ее жизнь. Напомним, что Ники Хилтон-Ротшильд (Nicky Hilton Rothschild) родила дочь в прошлом году. Пэрис так понравилось нянчить малышку, что теперь она «не может дождаться, чтобы родить».

— До того, как в моей жизни появилась племянница, я думала только о своем бизнесе, я путешествовала, и у меня не было времени на детей, — сказала недавно телезвезда в интервью порталу E! News. — Но все изменилось. Создать семью и привести ребенка в этот мир — вот смысл жизни. 

Бойфренд Пэрис, актер Крис Зилка (Chris Zylka) не прокомментировал это заявление. Напомним, что пара вместе уже больше полугода.

Я чувствую себя счастливой. 

— Он невероятен во всех отношениях, — говорит о своем бойфренде Хилтон. — Мы на самом деле давно дружим, уже шесть лет примерно. Но в последние месяцы все изменилось, и это изменило мою жизнь, я чувствую себя счастливой. 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 17.10.2017 Теги: Пэрис Хилтон

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