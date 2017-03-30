Бари Алибасов: «Ребенок не мой»

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Вечер памяти к 65-летию со дня рождения музыканта Александра Барыкина прошел в ресторане «Архив» недавно. На мероприятии собрались друзья покойного артиста, включая продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.

Недавно в ходе телепередачи «Сегодня вечером» 69-летний продюсер признался, что развелся со своей женой Викторией из-за ее измены. Женщина моложе Алибасова на сорок лет. Ей 30, а ему летом исполнится семьдесят.

— Мы расстались, когда Вика родила сына Ваню. Ребенок не мой, — признался Бари. — Это было очевидно. Конечно, я не прижимал жену к стенке, мол, скажи правду. Я ей просто сказал, что наследник на меня совсем не похож. И она призналась, что отец ребенка другой мужчина.

После этого разговора он переехал от Виктории на другую квартиру.

Легко отношусь к изменам своих жен.

— Дело в том, что я довольно легко отношусь к изменам своих жен, — объяснил Алибасов. — Легко отношусь к тому, что мои супруги, так же, как и я, свободно ведут себя в сексуальной жизни.

Развод еще не оформлен официально. Отношения между Бари и Викторией остаются дружескими. Напомним, что продюсер только официально был женат пять раз. Также у него хватало романов. В частности, одно время он жил в фактическом браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной. А от фактического брака с Еленой Уронич у него есть сын.