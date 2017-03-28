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Диана Гурцкая: «Жду, чтобы он сделал первый шаг»

Певица Диана Гурцкая на благотворительной акции, Москва, 22 марта 2017.

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Диана Гурцкая: «Жду, чтобы он сделал первый шаг»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Гостином дворе Москвы прошла благотворительная акция «Поможем подготовиться к выпускному балу». Помимо Дианы Гурцкой на ней побывали дизайнеры Алина Асси и Алиса Толмачева, певцы Родион Газманов и Марк Тишман, Александр Олешко и другие.

Диана уже 12 лет замужем за адвокатом Петром Кучеренко. У пары растет сын Константин, которому сейчас 10 лет. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» певицу спросили, в чем залог ее счастливого брака. 

Брак это совместный каждодневный труд двух людей. Особенно если он межнациональный, как у нас, ответила звезда, которой сейчас 38 лет. Не все гладко и розово, разумеется. Но по прошествии десяти лет жизни с моим мужем я могу точно сказать, что у нас счастливый брак.

По словам Гурцкой, именно муж обычно идет на уступки в сложных ситуациях:

Мы, женщины, ведь не такие.

— Он гораздо быстрее остывает. Мы, женщины, ведь не такие. Я могу дуться или делать вид, что обижаюсь, гораздо дольше. Даже когда уже понимаю, что хватит, все равно жду, чтобы он сделал первый шаг. 

 
0 Не нравится 0 Нравится 28.03.2017 Теги: Диана Гурцкая

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