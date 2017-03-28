Диана Гурцкая: «Жду, чтобы он сделал первый шаг»

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На днях в Гостином дворе Москвы прошла благотворительная акция «Поможем подготовиться к выпускному балу». Помимо Дианы Гурцкой на ней побывали дизайнеры Алина Асси и Алиса Толмачева, певцы Родион Газманов и Марк Тишман, Александр Олешко и другие.

Диана уже 12 лет замужем за адвокатом Петром Кучеренко. У пары растет сын Константин, которому сейчас 10 лет. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» певицу спросили, в чем залог ее счастливого брака.

— Брак — это совместный каждодневный труд двух людей. Особенно если он межнациональный, как у нас, — ответила звезда, которой сейчас 38 лет. — Не все гладко и розово, разумеется. Но по прошествии десяти лет жизни с моим мужем я могу точно сказать, что у нас счастливый брак.

По словам Гурцкой, именно муж обычно идет на уступки в сложных ситуациях:

Мы, женщины, ведь не такие.

— Он гораздо быстрее остывает. Мы, женщины, ведь не такие. Я могу дуться или делать вид, что обижаюсь, гораздо дольше. Даже когда уже понимаю, что хватит, все равно жду, чтобы он сделал первый шаг.