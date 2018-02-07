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Илон Маск: «Отправил автомобиль на Марс для смеха»

Изобретатель Илон Маск (Elon Musk) на пресс-конференции, Кейп-Канаверал, США, 6 февраля 2018.

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Илон Маск: «Отправил автомобиль на Марс для смеха»
Фото: GlobalLookPress

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил на пресс-конференции, посвященной запуску на орбиту Марса сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Позже, во вторник в 15.45 по восточноамериканскому времени (23.45 мск) ракета успешно взлетела и отправила в сторону Марса спортивный автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета. Это шутка изобретателя. 

— Многие не понимают, зачем отправлять автомобиль на другую планету. Практического смысла, очевидно, нет. Это просто для смеха, чтобы развлечь публику, — объяснял журналистам 46-летний Маск. — Обычно, когда тестируется новая ракета, на ее борт ставят что-то очень скучное, например, бетонный блок или кусок стали, или что-то в этом роде.

За рулем машины сидит манекен, одетый в скафандр. Его назвали Starman. В салоне для него играет песня Дэвида Боуи (David Bowie) Life On Mars. Автомобиль оснащен тремя камерами наблюдения, съемки с которых сейчас транслируются на Youtube.

Он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет.

— Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью в 11 километров в секунду, — описывал перспективы Маск на пресс-конференции. — По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, может быть, даже больше миллиарда лет.

 

 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 07.02.2018 Теги: Илон Маск

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