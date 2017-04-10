Шарлиз Терон: «Тонны и тонны ботокса!»

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Премьера фильма «Форсаж 8» прошла в Мадриде на днях. На мероприятии побывали исполнители главных ролей, Вин Дизель (Vin Diesel) и Шарлиз Терон.

Шарлиз сейчас 41 год и, кажется, за последние двадцать лет она совсем не изменилась внешне.

— Хотите секрет? Тонны и тонны ботокса! Больше ничего не помогает! И водка, конечно, — шутила Терон в интервью журналу «7 Дней». — Если серьезно — я стараюсь правильно питаться, это важно для меня. Тренировки тоже поддерживают форму. Я люблю заниматься собой.

Единственная слабость звезды — вкусное жареное мясо. Она любит фастфуд и иногда позволяет себе съесть что-нибудь не слишком полезное.

Да, я люблю гамбургеры.

— Да, я люблю гамбургеры и не буду себя мучить, если мне очень захочется его съесть, — говорит кинодива. — Мне кажется, это чувство, что ты не можешь себе позволить съесть какой-то гамбургер, гораздо разрушительнее того действия, которое гамбургер произведет на ваш организм. Я ем четверть гамбургера и не чувствую себя несчастной! Вот и весь секрет.