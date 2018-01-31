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Джаред Лето: «Знаете, что я узнал о женщинах за свою жизнь?»

Актер Джаред Лето (Jared Leto) на церемонии вручения награды, Нью-Йорк, США, 26 января 2018.

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Джаред Лето: «Знаете, что я узнал о женщинах за свою жизнь?»
Фото: GlobalLookPress

Недавно в Нью-Йорке чествовали группу Fleetwood Mac. Фонд MusiCares ежегодно награждает певцов, которые сделали значительный вклад в развитие музыкальной индустрии. Джаред Лето появился на мероприятии в оригинальном белом костюме. Также на звезде были сапоги на каблуках. 

Недавно в интервью журналу Rolling Stone Джаред признался, что не прочь обзавестись детьми. При этом он старательно избегает вопросов о том, есть ли у него сейчас подруга.  

— Даже если бы я был в отношениях сейчас или если бы у меня были дети, не знаю, стал бы я делиться этой информацией с публикой, — сказал актер, которому сейчас 46 лет. — Знаете, что я узнал о женщинах за свою жизнь? Ничего я о них не узнал. 

Лето пояснил, что он ничего не узнал о женщинах как об однородной группе:

— Чем старше я становлюсь, тем отчетливее вижу, что женщины это просто люди. Я вижу разных людей. 

Джаред упомянул, что, возможно, у него уже есть дети, просто он об этом не знает. Эта идея показалась ему интересной:

Вот это был бы классный сюрприз!

— Никогда не знаешь наверняка, — рассуждал вокалист группы Thirty Seconds to Mars. — Может же обнаружится кто-то, кто появится на пороге и скажет «Папа?». Кстати, это было бы охренительно. Вот это был бы классный сюрприз! 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 31.01.2018 Теги: Джаред Лето

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