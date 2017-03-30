Эван Рейчел Вуд: «Меня насиловали»

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Телевизионный фестиваль PaleyFest прошел в Голливуде на прошлой неделе. Это мероприятие, где поклонники могут встретиться с любимыми актерами сериалов и узнать о том, что их ждет в следующих сериях. Эван Рейчел Вуд вместе с другими членами съемочной команды представила сериал «Мир Дикого запада».

Движение #небоюсьсказать актуально не только в России и на Украине. Среди звезд, которые признались, что пережили сексуальное насилие — Мадонна (Madonna), Памела Андерсон (Pamela Anderson), Кеша (Kesha), Джоан Коллинз (Joan Collins), Анна-Линн Маккорд (AnnaLynne McCord), Клаудия Кардинале (Claudia Cardinale). Недавно Эван Рейчел Вуд также поделилась печальным опытом в интервью журналу Rolling Stone.

Не нужно поощрять мир, полный ханжества и сексизма.

— Меня насиловали, — заявила 29-летняя актриса. — Один раз это сделал близкий человек, с которым мы были вместе. А другой раз, и это вообще совсем другая история — владелец бара... Я не верю, что сейчас нужно молчать о таких вещать. И что нужно поощрять мир, полный ханжества и сексизма.