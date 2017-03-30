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Эван Рейчел Вуд: «Меня насиловали»

Эван Рейчел Вуд (Evan Rachel Wood) на фестивале PaleyFest, Голливуд, США, 25 марта 2017.

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Эван Рейчел Вуд: «Меня насиловали»
Фото: GlobalLookPress

Телевизионный фестиваль PaleyFest прошел в Голливуде на прошлой неделе. Это мероприятие, где поклонники могут встретиться с любимыми актерами сериалов и узнать о том, что их ждет в следующих сериях. Эван Рейчел Вуд вместе с другими членами съемочной команды представила сериал «Мир Дикого запада». 

Движение #небоюсьсказать актуально не только в России и на Украине. Среди звезд, которые признались, что пережили сексуальное насилие — Мадонна (Madonna), Памела Андерсон (Pamela Anderson), Кеша (Kesha), Джоан Коллинз (Joan Collins), Анна-Линн Маккорд (AnnaLynne McCord), Клаудия Кардинале (Claudia Cardinale). Недавно Эван Рейчел Вуд также поделилась печальным опытом в интервью журналу Rolling Stone. 

Не нужно поощрять мир, полный ханжества и сексизма. 

— Меня насиловали, заявила 29-летняя актриса. Один раз это сделал близкий человек, с которым мы были вместе. А другой раз, и это вообще совсем другая история — владелец бара... Я не верю, что сейчас нужно молчать о таких вещать. И что нужно поощрять мир, полный ханжества и сексизма. 

 
0 Не нравится 2 Нравится 30.03.2017 Теги: Эван Рэйчел Вуд

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