Гэри Олдмен: «Посмотри, что творится на Украине»
Гэри Олдмен на церемонии вручения наград Hollywood Film Awards, Лос-Анджелес, США, 5 ноября 2017.
В Голливуде стартовал сезон кинонаград. На днях состоялась церемония награждения Hollywood Film Awards. Гэри Олдмен (Gary Oldman) получил награду в номинации «За достижения за время голливудской карьеры» (Hollywood Career Achievement Award). Актер появился на красной ковровой дорожке под руку со своей новой женой по имени Жизель Шмидт (Gisele Schmidt), она писательница и арт-куратор. Это пятый брак для Гэри. Свадьба состоялась в сентябре этого года.
Недавно в разговоре с корреспондентом журнала Interview Олдмен признался, что не верит в счастливое будущее для человечества. Ему страшно за будущее его детей (у Гэри четверо сыновей от предыдущих браков).
Они не верили в новую войну, прикинь?
— Все время ловлю себя на том, что жду какого-то провала, коллапса, — сказал 59-летний актер. — Есть ощущение, что в один день все возьмет и поедет к адским чертям, ускоряясь на ходу. Посмотри, что творится на Украине — там это уже началось. Когда республиканец Митт Ромни говорил о холодной войне и угрозе со стороны России, его единогласно послали, назвав идиотом. Они не верили в новую войну, прикинь? А в этом безумном мире не только моим детям жить — ты и меня пока со счетов не списывай.
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Обсуждение 1
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ЛотоssБедняга, он даже не подозревает о том, что это его родное правительство заварило кашу на Украине. И угроза со стороны России - всё оттуда же. Я бы посмотрела на америкосов, если бы Россия стала размещать свои вооружения рядом с США, выли бы, что, мол, агрессор на пороге родного дома. А сами и в Европе, и в Прибалтике свои контингенты разместили. И на Украину им нас*рать с высокой колокольни, она им нужна, чтобы к границам России подобраться, а демократия там или порошенкократия, и что с простыми людьми происходит, - им наплевать.
08.11.17 15:48