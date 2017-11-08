Гэри Олдмен: «Посмотри, что творится на Украине»

Фото: GlobalLookPress

В Голливуде стартовал сезон кинонаград. На днях состоялась церемония награждения Hollywood Film Awards. Гэри Олдмен (Gary Oldman) получил награду в номинации «За достижения за время голливудской карьеры» (Hollywood Career Achievement Award). Актер появился на красной ковровой дорожке под руку со своей новой женой по имени Жизель Шмидт (Gisele Schmidt), она писательница и арт-куратор. Это пятый брак для Гэри. Свадьба состоялась в сентябре этого года.

Недавно в разговоре с корреспондентом журнала Interview Олдмен признался, что не верит в счастливое будущее для человечества. Ему страшно за будущее его детей (у Гэри четверо сыновей от предыдущих браков).

Они не верили в новую войну, прикинь?

— Все время ловлю себя на том, что жду какого-то провала, коллапса, — сказал 59-летний актер. — Есть ощущение, что в один день все возьмет и поедет к адским чертям, ускоряясь на ходу. Посмотри, что творится на Украине — там это уже началось. Когда республиканец Митт Ромни говорил о холодной войне и угрозе со стороны России, его единогласно послали, назвав идиотом. Они не верили в новую войну, прикинь? А в этом безумном мире не только моим детям жить — ты и меня пока со счетов не списывай.