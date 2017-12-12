Елизавета Боярская: «Мне было стыдно и ужасно неловко»

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Недавно в подмосковной Жуковке состоялся благотворительный гала-ужин «Action! 2017». На аукцион были выставлены права на короткометражные фильмы, снятые специально для этого вечера знаменитыми режиссерами. Вырученные средства поступили в несколько благотворительных фондов.

Многие дети звезд стесняются своих родителей, некоторые даже меняют фамилии, чтобы стать «как все». Когда-то маленькой Лизе Боярской не нравилась работа ее знаменитого отца, Михаила Боярского. Об этом она рассказала в интервью сайту Womanhit.ru.

Я видела, что в жизни они нормальные люди.

— Мне было стыдно и ужасно неловко, что родители на сцене кривляются, — рассказывала о своем детстве актриса, которой сейчас 31 год. — Я видела, что в жизни они нормальные люди, нормально ходят, нормально разговаривают, а потом выходят на сцену и начинают что-то изображать. Мне это совершенно не нравилось, хотя я любила спектакль «Снежная королева», где мама была Гердой, да и то думала: «Почему мама играет девочку, а этот — оленя? Что за странные люди — взрослые, а ведут себя как дети». И Андрюше (сыну Елизаветы – прим. ред.) тоже не нравится, когда мы что-то показываем, сразу говорит: «Не надо, не надо…» При этом я обожала, когда у нас дома собиралась большая компания, эти посиделки, много гостей. Приходили артисты, режиссеры, операторы, дым стоял коромыслом. На этих застольях велись очень интересные разговоры. И хотя мне мало что было понятно, пока не повзрослела, сама атмосфера легкости, веселья, радости и интеллектуальной насыщенности мне невероятно нравилась.