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Ирина Лачина: «Стараюсь как можно меньше трогать лицо»

Актриса Ирина Лачина на поэтическом вечере Катарины Султановой, Москва, 9 ноября 2017.

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Ирина Лачина: «Стараюсь как можно меньше трогать лицо»
Фото: Пресс-служба

Помимо Ирины Лачиной на поэтическом вечере Катарины Султановой побывали Екатерина Одинцова, Поля Полякова, Ирина Гринева, Михаил Богдасаров, Алиса Толкачева и многие другие. 

В свои 45 лет Лачина выглядит минимум на 10 лет моложе. Недавно в интервью журналу «Красота и здоровье» актрису спросили, что она предпринимает для продления молодости.

Спасибо маме и папе за хорошую наследственность.

— Практически ничего — спасибо маме и папе за хорошую наследственность, — ответила звезда. — Я не делаю, например, никаких масок для лица. Сама мысль о том, что надо неподвижно пролежать где-то минут 20–30, меня угнетает. Очевидно, время еще не пришло. Но глупо было бы говорить, что я и дальше стану бездействовать.

Впрочем, дневной и ночной кремы актриса все же наносит. 

— Это же занимает всего 30 секунд! — Объяснила Лачина. — Методом проб и ошибок я подобрала для своей кожи оптимальный вариант. Зимой я перехожу на другой крем, более питательный. И в холодное время года придерживаюсь правила наносить крем на лицо не позднее, чем за час до выхода на улицу. Кстати, средства по уходу предпочитаю покупать в аптеках. Мне нравится японская косметика. Но я пользуюсь ею аккуратно, не злоупотребляя, так как считаю неправильным перекармливать кожу. Иначе, на мой взгляд, она начинает лениться и утрачивает природные механизмы восстановления. Это правило действительно и в отношении профессиональной косметики. В моем райдере перечислены марки, которые я использую во время съемок. Вообще, стараюсь как можно меньше трогать лицо. В повседневной жизни почти не пользуюсь декоративной косметикой.

 
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1 Не нравится 3 Нравится 13.11.2017 Теги: Ирина Лачина

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