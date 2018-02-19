 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ирина Лачина: «Штамп в паспорте — не гарантия счастья»

Актриса Ирина Лачина на дне рождения Дома актера, Москва, 14 февраля 2018.

2 0
Ирина Лачина: «Штамп в паспорте — не гарантия счастья»
Фото: GlobalLookPress

14 февраля Дом актера отметил свой день рождения. Поздравить его с 81-летней годовщиной пришли Ирина Лачина, Нонна Гришаева, Марина Александрова и другие известные актеры.

Лачина всю жизнь замужем за одни мужчиной. Она познакомилась с Олегом Будриным, когда ей было 18 лет, довольно скоро забеременела и вышла замуж. В семье такой ранний брак восприняли нормально. Напомним, что мать Лачиной — знаменитая советская актриса Светлана Тома.

С Олегом мы поженились, когда я была на шестом месяце беременности.

— Никто не был против, и этим прекрасна моя семья, — рассказывала 45-летняя Лачина в интервью для  Vokrug.tv. — С Олегом мы поженились, когда я была на шестом месяце беременности. Все произошло быстро, внезапно. Я всегда хотела выйти замуж, но не ради обряда. Для меня главное — найти своего человека. Штамп в паспорте — не гарантия счастливой жизни. Мы поженились, можно сказать, по социальным соображениям. Я с мамой находилась в Румынии, когда случился путч. Родственники говорили маме, что она сумасшедшая, поскольку намерена вернуться. А я рыдала у телевизора: у моего любимого хватило мозгов вместе со своим братом пойти на баррикады. Его сестра считала, что он идиот, который ни о ком не думает. Ему был 21 год. С точки зрения меня сегодняшней — немного лет для того, чтобы стать отцом семейства. 

По словам актрисы, время показало, что отец из ее возлюбленного получился прекрасный. 

 

 

 
0 Не нравится 2 Нравится 19.02.2018 Теги: Ирина Лачина

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору