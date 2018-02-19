Ирина Лачина: «Штамп в паспорте — не гарантия счастья»

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14 февраля Дом актера отметил свой день рождения. Поздравить его с 81-летней годовщиной пришли Ирина Лачина, Нонна Гришаева, Марина Александрова и другие известные актеры.

Лачина всю жизнь замужем за одни мужчиной. Она познакомилась с Олегом Будриным, когда ей было 18 лет, довольно скоро забеременела и вышла замуж. В семье такой ранний брак восприняли нормально. Напомним, что мать Лачиной — знаменитая советская актриса Светлана Тома.

С Олегом мы поженились, когда я была на шестом месяце беременности.

— Никто не был против, и этим прекрасна моя семья, — рассказывала 45-летняя Лачина в интервью для Vokrug.tv. — С Олегом мы поженились, когда я была на шестом месяце беременности. Все произошло быстро, внезапно. Я всегда хотела выйти замуж, но не ради обряда. Для меня главное — найти своего человека. Штамп в паспорте — не гарантия счастливой жизни. Мы поженились, можно сказать, по социальным соображениям. Я с мамой находилась в Румынии, когда случился путч. Родственники говорили маме, что она сумасшедшая, поскольку намерена вернуться. А я рыдала у телевизора: у моего любимого хватило мозгов вместе со своим братом пойти на баррикады. Его сестра считала, что он идиот, который ни о ком не думает. Ему был 21 год. С точки зрения меня сегодняшней — немного лет для того, чтобы стать отцом семейства.

По словам актрисы, время показало, что отец из ее возлюбленного получился прекрасный.