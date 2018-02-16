Гленн Клоуз: «В 60 лет только начинаешь взрослеть»

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Гильдия сценаристов Америки на днях вручила свои призы авторам лучших сценариев года. Помимо Гленн Клоуз на вечере появились Минни Драйвер (Minnie Driver), Тина Фей (Tina Fey), Сара Сильверман (Sarah Silverman) и многие другие.

70-летняя звезда фильма «Роковое влечение» говорит, что вполне довольна своим возрастом.

И конец бывает великолепным.

— Десять лет назад я с улыбкой говорила, что в 60 лет жизнь только начинается, — рассуждала она в одном из последних интервью. — Сейчас должна перефразировать: в 60 лет ты только начинаешь взрослеть. Ирония заключается в том, что старость приходит очень быстро. В молодости 70 лет кажутся концом света. Когда же это случается с тобой, обнаруживаешь: и конец бывает великолепным.