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Гленн Клоуз: «В 60 лет только начинаешь взрослеть»

Актриса Гленн Клоуз (Glenn Close) на церемонии вручения наград, Беверли-Хиллс, США, 11 февраля 2018.

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Гленн Клоуз: «В 60 лет только начинаешь взрослеть»
Фото: GlobalLookPress

Гильдия сценаристов Америки на днях вручила свои призы авторам лучших сценариев года. Помимо Гленн Клоуз на вечере появились Минни Драйвер (Minnie Driver), Тина Фей (Tina Fey), Сара Сильверман (Sarah Silverman) и многие другие. 

70-летняя звезда фильма «Роковое влечение» говорит, что вполне довольна своим возрастом. 

И конец бывает великолепным.

— Десять лет назад я с улыбкой говорила, что в 60 лет жизнь только начинается, — рассуждала она в одном из последних интервью. — Сейчас должна перефразировать: в 60 лет ты только начинаешь взрослеть. Ирония заключается в том, что старость приходит очень быстро. В молодости 70 лет кажутся концом света. Когда же это случается с тобой, обнаруживаешь: и конец бывает великолепным.

 
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0 Не нравится 2 Нравится 16.02.2018 Теги: Гленн Клоуз

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