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Анастасия Стоцкая: «Даже я похожа на Филиппа!»

Певица Анастасия Стоцкая с сыном на премьере мультфильма, Москва, 27 октября 2017.

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Анастасия Стоцкая: «Даже я похожа на Филиппа!»
Фото: GlobalLookPress

Премьера мультфильма «Фиксики: Большой секрет» прошла недавно в киноцентре «Октябрь». Анастасия Стоцкая появилась на мероприятии с сыном Александром. 

Когда в Сети впервые появились фотографии сына Стоцкой, пошли слухи, что певица изменяет мужу с Филиппом Киркоровым: мальчик очень похож на короля отечественной поп-музыки. Недавно Анастасию спросили, не ревновал ли ее супруг, начитавшись таких рассуждений. 

Посмеялись — ну действительно, мальчики похожи!

— Мы все люди со здоровым чувством юмора, в том числе и Сергей, — ответила 35-летняя Стоцкая. — Посмеялись — ну действительно, мальчики похожи! Даже мой Сашка, когда я ему показала в телефоне фото Мартина, сына Филиппа, и спросила, кто это, ответил: «Это я!» Друзья нашей семьи знают, что Сергей чем-то похож на Филиппа. Мало того, даже я похожа на Филиппа! Так что эта физиогномическая закономерность неслучайна.

У Анастасии и бизнесмена по имени Сергей растут двое детей: Александру сейчас 6 лет, дочке Вере 4 месяца. 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 02.11.2017 Теги: Анастасия Стоцкая

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