Анастасия Стоцкая: «Даже я похожа на Филиппа!»

Фото: GlobalLookPress

Премьера мультфильма «Фиксики: Большой секрет» прошла недавно в киноцентре «Октябрь». Анастасия Стоцкая появилась на мероприятии с сыном Александром.

Когда в Сети впервые появились фотографии сына Стоцкой, пошли слухи, что певица изменяет мужу с Филиппом Киркоровым: мальчик очень похож на короля отечественной поп-музыки. Недавно Анастасию спросили, не ревновал ли ее супруг, начитавшись таких рассуждений.

Посмеялись — ну действительно, мальчики похожи!

— Мы все люди со здоровым чувством юмора, в том числе и Сергей, — ответила 35-летняя Стоцкая. — Посмеялись — ну действительно, мальчики похожи! Даже мой Сашка, когда я ему показала в телефоне фото Мартина, сына Филиппа, и спросила, кто это, ответил: «Это я!» Друзья нашей семьи знают, что Сергей чем-то похож на Филиппа. Мало того, даже я похожа на Филиппа! Так что эта физиогномическая закономерность неслучайна.

У Анастасии и бизнесмена по имени Сергей растут двое детей: Александру сейчас 6 лет, дочке Вере 4 месяца.