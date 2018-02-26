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Ирина Хакамада: «Дети жестоки»

Ирина Хакамада на выставке Collection Premier Moscow, 20 февраля 2018.

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Ирина Хакамада: «Дети жестоки»
Фото: Пресс-служба
 
В Москве прошла 30-я юбилейная международная выставка Collection Premier Moscow. Ирина Хакамада пришла на открытие в сером спортивном костюме, меховой безрукавке и с меховой же сумкой.
 
Ирина появилась на свет в семье русской учительницы и японского коммуниста, который эмигрировал в Советский союз в 1939 году. 
 

Сказали, что жёлтым и узкоглазым здесь не место.

 
— Дети жестоки. Если ты не такой, как все, тебя обязательно будут травить и гнобить, — рассказывала Хакамада о своем детстве в интервью журналу Interview. — Однажды в лагере меня девочки даже не пустили в палату, сказав, что жёлтым и узкоглазым здесь не место. Эти девочки были из «золотой молодёжи» — дети высокопоставленных родителей, симпатичные и уверенные в себе блондинки.
 
Позже время все расставило по местам. Люди, которые когда-то травили Хакамаду, сейчас не могут с ней соревноваться.  
 
— Когда я была уже депутатом, каким-то ветром меня занесло в здание Радиокомитета, где работала, как я потом выяснила, «почти никем» одна из моих издевательниц, — продолжила рассказ Ирина Мицуовна, которой сейчас 62 года. — Я поймала её обескураженный и удивлённый взгляд, и этого реванша мне хватило сполна. Ещё не так давно я встретила в булочной мальчика, в которого была влюблена в детстве, а он смотрел на меня сверху вниз, как на убогое существо. Произвела, конечно, на него впечатление.
 
 
 
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1 Не нравится 0 Нравится 26.02.2018 Теги: ирина хакамада

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