Ирина Хакамада: «Дети жестоки»

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В Москве прошла 30-я юбилейная международная выставка Collection Premier Moscow. Ирина Хакамада пришла на открытие в сером спортивном костюме, меховой безрукавке и с меховой же сумкой.

Ирина появилась на свет в семье русской учительницы и японского коммуниста, который эмигрировал в Советский союз в 1939 году.

Сказали, что жёлтым и узкоглазым здесь не место.

— Дети жестоки. Если ты не такой, как все, тебя обязательно будут травить и гнобить, — рассказывала Хакамада о своем детстве в интервью журналу Interview. — Однажды в лагере меня девочки даже не пустили в палату, сказав, что жёлтым и узкоглазым здесь не место. Эти девочки были из «золотой молодёжи» — дети высокопоставленных родителей, симпатичные и уверенные в себе блондинки.

Позже время все расставило по местам. Люди, которые когда-то травили Хакамаду, сейчас не могут с ней соревноваться.

— Когда я была уже депутатом, каким-то ветром меня занесло в здание Радиокомитета, где работала, как я потом выяснила, «почти никем» одна из моих издевательниц, — продолжила рассказ Ирина Мицуовна, которой сейчас 62 года. — Я поймала её обескураженный и удивлённый взгляд, и этого реванша мне хватило сполна. Ещё не так давно я встретила в булочной мальчика, в которого была влюблена в детстве, а он смотрел на меня сверху вниз, как на убогое существо. Произвела, конечно, на него впечатление.