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Ирина Безрукова: «Открыта для настоящей и большой любви»

Актриса Ирина Безрукова на открытии магазина, Москва, 19 апреля 2017.

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Ирина Безрукова: «Открыта для настоящей и большой любви»
Фото: Пресс-служба

Елена Ирина Безрукова побывала на вечере в честь открытия магазина итальянского бренда Eleventy в московском ЦУМе. Актриса выглядела очень элегантно в коротком красном платье и сером пальто.

Недавно Безрукова, которой сейчас 52 года, написала в своем Instagram, что готова к новой любви. Напомним, что два года назад она развелась с Сергеем Безруковым. Какое-то время актриса приходила в себя, и вот наконец ощутила весну в душе. По словам Ирины, она недавно редактировала свой профиль в соцсети Facebook и задумалась над статусом. 

Объявляю кастинг, альфонсов просьба не беспокоить.

«Написала в графе «отношения», что я «без пары» (свободна, то есть). Скудный предложен там выбор. Отчего там нет — «открыта для настоящей, верной, чистой и большой любви»? С припиской «объявляю кастинг, альфонсов просьба не беспокоить», — пошутила Ирина.

Звезда добавила хэштэги «я свободен» и «где мой принц». 

Некоторое время назад ходили слухи, что Безрукова встречается с симпатичным молодым человеком по имени Станислав Влайку: они вместе появлялись на светских мероприятиях. Выяснилось, что Станислав — пиар-менеджер Ирины, и, по ее словам, между ними строго профессиональные отношения.  

 
0 Не нравится 2 Нравится 24.04.2017 Теги: Ирина Безрукова

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