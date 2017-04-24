Ирина Безрукова: «Открыта для настоящей и большой любви»
Актриса Ирина Безрукова на открытии магазина, Москва, 19 апреля 2017.
Елена Ирина Безрукова побывала на вечере в честь открытия магазина итальянского бренда Eleventy в московском ЦУМе. Актриса выглядела очень элегантно в коротком красном платье и сером пальто.
Недавно Безрукова, которой сейчас 52 года, написала в своем Instagram, что готова к новой любви. Напомним, что два года назад она развелась с Сергеем Безруковым. Какое-то время актриса приходила в себя, и вот наконец ощутила весну в душе. По словам Ирины, она недавно редактировала свой профиль в соцсети Facebook и задумалась над статусом.
Объявляю кастинг, альфонсов просьба не беспокоить.
«Написала в графе «отношения», что я «без пары» (свободна, то есть). Скудный предложен там выбор. Отчего там нет — «открыта для настоящей, верной, чистой и большой любви»? С припиской «объявляю кастинг, альфонсов просьба не беспокоить», — пошутила Ирина.
Звезда добавила хэштэги «я свободен» и «где мой принц».
Некоторое время назад ходили слухи, что Безрукова встречается с симпатичным молодым человеком по имени Станислав Влайку: они вместе появлялись на светских мероприятиях. Выяснилось, что Станислав — пиар-менеджер Ирины, и, по ее словам, между ними строго профессиональные отношения.
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Обсуждение 7
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ОльгаДержится молодцом, после всего пережитого не потеряла интереса к жизни.
24.04.17 21:45
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как она шикарно выглядит. кожа светится просто!
24.04.17 12:32
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KoshkaИрина сидит и слушает песни Сердючки:"Если даже вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца..."
24.04.17 08:32
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Micha PiterПохоже на отчаянный крик души, хоть и со смайликами в приписке. Никто не хочет быть одиноким, это понятно, но и так тоже не следует вести себя.
24.04.17 08:30
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Никивсем почему-то нужны принцы, а они, вон читаешь про английских принцев, не очень-то хорошие мужья, по курортам мотаются....
24.04.17 08:03