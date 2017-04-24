Ирина Безрукова: «Открыта для настоящей и большой любви»

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Елена Ирина Безрукова побывала на вечере в честь открытия магазина итальянского бренда Eleventy в московском ЦУМе. Актриса выглядела очень элегантно в коротком красном платье и сером пальто.

Недавно Безрукова, которой сейчас 52 года, написала в своем Instagram, что готова к новой любви. Напомним, что два года назад она развелась с Сергеем Безруковым. Какое-то время актриса приходила в себя, и вот наконец ощутила весну в душе. По словам Ирины, она недавно редактировала свой профиль в соцсети Facebook и задумалась над статусом.

Объявляю кастинг, альфонсов просьба не беспокоить.

«Написала в графе «отношения», что я «без пары» (свободна, то есть). Скудный предложен там выбор. Отчего там нет — «открыта для настоящей, верной, чистой и большой любви»? С припиской «объявляю кастинг, альфонсов просьба не беспокоить», — пошутила Ирина.

Звезда добавила хэштэги «я свободен» и «где мой принц».

Некоторое время назад ходили слухи, что Безрукова встречается с симпатичным молодым человеком по имени Станислав Влайку: они вместе появлялись на светских мероприятиях. Выяснилось, что Станислав — пиар-менеджер Ирины, и, по ее словам, между ними строго профессиональные отношения.