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Анастасия Макеева: «Не стоит бояться ботокса»

Актриса Анастасия Макеева на презентации новой коллекции Demurya, Москва, 5 декабря 2017.

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Анастасия Макеева: «Не стоит бояться ботокса»
Фото: Пресс-служба

На днях в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла презентация новогодней коллекции бренда Demurya. Гостей встречал директор модного дома Владимир Славский (на фото он рядом с Макеевой).

Большинство актрис утверждают, что их красота от природы, и что косметологи им не нужны. Анастасия не стесняется признаться, что впервые она попробовала уколы ботокса еще 10 лет назад, в 25 лет. 

Дело же не в самом ботоксе, а в том, кто вам его колет. 

— Это гениальное изобретение, которое придает лицу свежий, отдохнувший вид, а нам — уверенность в себе! — Рассказывала актриса в интервью для журнала «7 Дней». — Дело же не в самом ботоксе, а в том, кто вам его колет. Мы же не говорим, что краска для волос — это ужасно, из-за того, что однажды горе-мастер испортил кому-то волосы! Косметолог должен быть очень квалифицированным, понимать, как и куда сделать укол, чтобы не нарушить мимику и лицо оставалось бы живым. Так что не стоит бояться ботокса, а заодно и филеров, уколов гиалуронки. Надо просто найти врача с чувством меры! Моя самая любимая процедура — плазмолифтинг, когда из вены берут кровь, потом ее пропускают через центрифугу, отделяя красные кровяные тельца от плазмы. Потом плазму возвращают в организм, вводят в кожу лица или головы. Так запускаются процессы регенерации клеток, омоложения. Когда одно время у меня начали сильно выпадать волосы, я их быстро привела в порядок именно плазмолифтингом. Процедура эта болезненная — делают десятки уколов! Но зато эффективная. Применяю плазмолифтинг курсами — весной и осенью. И еще раз повторю: чудес не бывает. Нельзя пить, курить, объедаться, а потом прийти в салон и сказать: «Сделайте за час из меня фею…» Быть красивой — это большой труд!» 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 08.12.2017 Теги: Анастасия Макеева

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