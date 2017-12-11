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Ингеборга Дапкунайте: «Меня и сейчас зовут Гагой»

Актриса Ингеборга Дапкунайте на вечере «ACTION! 2017», Москва, 3 декабря 2017.

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Ингеборга Дапкунайте: «Меня и сейчас зовут Гагой»
Фото: Пресс-служба

На благотворительном вечере «Action! 2017» Ингеборга Дапкунайте появилась в лаконичной черной блузке и такого же цвета юбке с цветочным принтом. На фотографии рядом с ней Светлана Бондарчук.

У Дапкунайте красивое литовское имя, которое, однако, не так-то просто произнести. Поэтому в детстве ее звали Гагой.

Попробуйте постоянно выговаривать «Ингеборга».

— Меня и сейчас все близкие так зовут, — рассказывала 54-летняя актриса в интервью для журнала «Домашний очаг». -- Попробуйте постоянно выговаривать «Ингеборга». А в школе меня звали Цитрус. В четвертом классе я с родителями уехала на Шри-Ланку. Когда вернулась, появилось прозвище. Тропических фруктов советские школьники тогда знали немного. «Ананас» не прижился. Так появился «Цитрус». (Улыбается.)

Такое же прозвище, Гага, было и у матери звезды.

— Маме в честь моего рождения прислали телеграмму, — продолжила рассказ Дапкунайте. — Моя мама тоже Ингеборга, а тексты в телеграммах вечно коверкали. Так и написали: «Гага, поздравляю тебя рождением дочери».

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2017 Теги: ингеборга дапкунайте

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