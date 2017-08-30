 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Хайди Клум: «Я никогда не была худышкой»

Модель Хайди Клум (Heidi Klum) на церемонии MTV Video Music Awards, Инглвуд, США, 27 августа 2017.

1 0
Хайди Клум: «Я никогда не была худышкой»
Фото: GlobalLookPress

На церемонии вручения наград за лучшие музыкальные видео года 44-летняя мать четверых детей появилась в весьма провокационном платье и продемонстрировала безупречную фигуру. 

В последнее время Хайди часто критиковали за то, что она утратила былую стройность. Клум спокойно относится к такой критике. По ее словам, она всегда была склонна к полноте. 

У меня пышные формы — ну и прекрасно!

— Я никогда не была худышкой – с самого начала моей модельной карьеры я была слишком округлая, с формами, — сказала красавица в интервью журналу «Вокруг ТВ». — Мне часто предлагали сделать стрижку и похудеть, чтобы выглядеть еще круче и еще больше сниматься для разных журналов и программ. Я много раз приходила на кастинги и пробовала надеть платье всеми возможными способами — через верх оно застревало на груди, через низ — на бедрах, и мне приходилось мириться с этим. Что ж, я такая, какая есть. У меня пышные формы — ну и прекрасно! 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 1 Нравится 30.08.2017 Теги: Хайди Клум

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору