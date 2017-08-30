Хайди Клум: «Я никогда не была худышкой»

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На церемонии вручения наград за лучшие музыкальные видео года 44-летняя мать четверых детей появилась в весьма провокационном платье и продемонстрировала безупречную фигуру.

В последнее время Хайди часто критиковали за то, что она утратила былую стройность. Клум спокойно относится к такой критике. По ее словам, она всегда была склонна к полноте.

У меня пышные формы — ну и прекрасно!

— Я никогда не была худышкой – с самого начала моей модельной карьеры я была слишком округлая, с формами, — сказала красавица в интервью журналу «Вокруг ТВ». — Мне часто предлагали сделать стрижку и похудеть, чтобы выглядеть еще круче и еще больше сниматься для разных журналов и программ. Я много раз приходила на кастинги и пробовала надеть платье всеми возможными способами — через верх оно застревало на груди, через низ — на бедрах, и мне приходилось мириться с этим. Что ж, я такая, какая есть. У меня пышные формы — ну и прекрасно!