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Алессандра Амбросио: «Выкраиваем время для нас двоих»

Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio) на MTV Video Music Awards, Инглвуд, США, 27 августа 2017.

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Алессандра Амбросио: «Выкраиваем время для нас двоих»
Фото: GlobalLookPress

На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards Алессанра Амбросио появилась в брючном костюме от Balmain. Многие модные критики сочли, что жесткость и угловатость не подходят знаменитой модели. 

У 36-летней Алессандры и ее жениха, бизнесмена Джейми Мазура (Jamie Mazur) растут двое детей. Недавно в интервью для журнала «Космополитэн» Амбросио призналась, что пока не уверена, стоит ли заводить третьего малыша. 

Пока мне все нравится.

— Может быть. Я пока не сказала себе решительное "да" или твердое "нет",  говорит модель.  Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Пока мне все нравится.

Амбросио приходится часто уезжать из дома по работе, поэтому она особенно ценит время, проведенное с семьей.   

— Я стараюсь проводить как можно больше времени с детьми, — сказала красавица. — Но несколько раз в неделю мы с Джейми ухитряемся выкроить пару часов для нас двоих: укладываем дочку и сына спать, а сами идем в ресторан.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 29.08.2017 Теги: Алессандра Амбросио

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