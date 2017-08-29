Алессандра Амбросио: «Выкраиваем время для нас двоих»

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На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards Алессанра Амбросио появилась в брючном костюме от Balmain. Многие модные критики сочли, что жесткость и угловатость не подходят знаменитой модели.

У 36-летней Алессандры и ее жениха, бизнесмена Джейми Мазура (Jamie Mazur) растут двое детей. Недавно в интервью для журнала «Космополитэн» Амбросио призналась, что пока не уверена, стоит ли заводить третьего малыша.

Пока мне все нравится.

— Может быть. Я пока не сказала себе решительное "да" или твердое "нет", — говорит модель. — Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Пока мне все нравится.

Амбросио приходится часто уезжать из дома по работе, поэтому она особенно ценит время, проведенное с семьей.

— Я стараюсь проводить как можно больше времени с детьми, — сказала красавица. — Но несколько раз в неделю мы с Джейми ухитряемся выкроить пару часов для нас двоих: укладываем дочку и сына спать, а сами идем в ресторан.