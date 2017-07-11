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Карла Бруни-Саркози: «Мне хотелось произвести впечатление»

Модель Карла Бруни (Carla Bruni-Sarcozy) на показе коллекции Жана-Поля Готье, 5 июля 2017.

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Карла Бруни-Саркози: «Мне хотелось произвести впечатление»
Фото: GlobalLookPress
 

Показ новой коллекции Жана-Поля Готье (Jean-Paul Gaultier) состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. На мероприятии побывала и супруга экс-президента Франции Карла Бруни-Саркози. 

Бруни утверждает, что когда она познакомилась с Николя Саркози (Nicolas Sárközy), это была любовь с первого взгляда. Недавно она рассказала в интервью журналу Psychologies об их первой встрече. Дело было осенью 2007 года. 

Когда-то он решил, что вино дурно пахнет и заставляет людей вести себя по-дурацки. 

— Мы встретились на светской вечеринке, и он произвел на меня такое впечатление, что я даже не отметила, что он совсем не пьет вина, — говорила Карла, которой сейчас 49 лет. — Представляете, француз — и абсолютный трезвенник! Впрочем, ему это и не нужно, он и так исполнен веселья. Не терпит запаха алкоголя, и никогда ему не довелось насладиться приятнейшим состоянием легкого опьянения. (Смеется.) Когда-то он решил, что вино дурно пахнет и заставляет людей вести себя по-дурацки. А теперь ему уже 58, и начинать выпивать, как он говорит, смешно и поздно. Я, к слову, обожаю розовое шампанское, но тут я и не пытаюсь его переубедить! К тому же он не тот человек, который способен быть умеренным. Боюсь, если уж ему понравится, то он... ну сами понимаете. Так вот, вместо тостов в тот вечер звучали стихи. Точнее — я сама читала ему стихи собственного сочинения. Тогда я уже рассталась с отцом моего сына, а Николя только что развелся со второй женой. И мне очень хотелось произвести впечатление, показать ему, какой из меня поэт. Ведь поэтессы у него еще не было! (Смеется.) В результате я отдала ему этот листок со стихами — и представляете, он его сохранил. И хранит его до сих пор.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 11.07.2017 Теги: карла бруни

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Обсуждение 1  

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  • nwbphnuv7
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 11.07.17 05:21
         
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