Карла Бруни-Саркози: «Мне хотелось произвести впечатление»

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Показ новой коллекции Жана-Поля Готье (Jean-Paul Gaultier) состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. На мероприятии побывала и супруга экс-президента Франции Карла Бруни-Саркози.

Бруни утверждает, что когда она познакомилась с Николя Саркози (Nicolas Sárközy), это была любовь с первого взгляда. Недавно она рассказала в интервью журналу Psychologies об их первой встрече. Дело было осенью 2007 года.

Когда-то он решил, что вино дурно пахнет и заставляет людей вести себя по-дурацки.

— Мы встретились на светской вечеринке, и он произвел на меня такое впечатление, что я даже не отметила, что он совсем не пьет вина, — говорила Карла, которой сейчас 49 лет. — Представляете, француз — и абсолютный трезвенник! Впрочем, ему это и не нужно, он и так исполнен веселья. Не терпит запаха алкоголя, и никогда ему не довелось насладиться приятнейшим состоянием легкого опьянения. (Смеется.) Когда-то он решил, что вино дурно пахнет и заставляет людей вести себя по-дурацки. А теперь ему уже 58, и начинать выпивать, как он говорит, смешно и поздно. Я, к слову, обожаю розовое шампанское, но тут я и не пытаюсь его переубедить! К тому же он не тот человек, который способен быть умеренным. Боюсь, если уж ему понравится, то он... ну сами понимаете. Так вот, вместо тостов в тот вечер звучали стихи. Точнее — я сама читала ему стихи собственного сочинения. Тогда я уже рассталась с отцом моего сына, а Николя только что развелся со второй женой. И мне очень хотелось произвести впечатление, показать ему, какой из меня поэт. Ведь поэтессы у него еще не было! (Смеется.) В результате я отдала ему этот листок со стихами — и представляете, он его сохранил. И хранит его до сих пор.