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Ферги: «Я страдала от психоза и слабоумия»

Певица Ферги (Fergie) на вечеринке в честь шоу FOX's The Four, Голливуд, США, 8 февраля 2018.

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Ферги: «Я страдала от психоза и слабоумия»
Фото: GlobalLookPress

Вечеринка в честь финала шоу FOX's The Four: Battle For Stardom состоялась в голливудском ресторане Delilah на днях. Ферги – ведущая этой передачи. 

Недавно в интервью британскому изданию Inews.co.uk знаменитая певица призналась, что после того, как в 2001 году распалась ее первая группа Wild Orchid, она погрузилась в наркотическую аддикцию.

У меня ежедневно были галлюцинации.

— В худшие времена я страдала от химически обусловленных психоза и слабоумия, — вспоминала 42-летняя звезда группы Black Eyed Peas. — У меня ежедневно были галлюцинации. После того, как я завязала с наркотиками, понадобился еще целый год, чтобы все выветрилось у меня из мозга и я перестала видеть вещи, которых нет на самом деле. Я просто сидела и видела, например, какую-то пчелу или кролика. Наркотики — это такая «веселая» вещь... Пока веселье не заканчивается. Но знаете, я рада, что прошла через это все. Потому что отсюда идет моя сила, моя вера, моя надежда на то, что все может измениться к лучшему. 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: Ферги

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