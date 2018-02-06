Джина Лоллобриджида: «Домогательства? И я им подверглась»

Фото: GlobalLookPress

Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida) получила собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Напомним, что всемирную славу актрисе принесли главные роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

Недавно Лоллобриджида появилась в эфире ток-шоу Porta a porta первого канала государственного телевидения Италии Rai. Ее спросили, сталкивалась ли она с домогательствами в юности.

— Домогательства? И я им подверглась, и даже больше, — ответила звезда, которой сейчас 90 лет. — Первый раз, когда мне было 19 лет, я еще ходила в школу, была совершенно невинна, не знала, что такое любовь. А человек был очень известный.

Вспоминать про второй инцидент Джина отказалась, отметив, что на тот момент она уже была замужем и была известной. По словам актрисы, у нее «не хватило мужества» заявить в полицию о произошедшем. Но и забыть о печальных событиях у нее не получается.

Это влияет на твой характер, воспоминания отражаются в твоих действиях.

— Ты носишь это внутри, и это влияет на твой характер, воспоминания отражаются в твоих действиях, — подытожила актриса.