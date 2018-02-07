Дита фон Тиз: «Многое я приобретаю через интернет»

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Немецкая кондитерская фабрика Lambertz ежегодно организует эксцентричную вечеринку под названием «Шоколадная мода», на которую приглашает множество звезд. В этом году помимо Диты фон Тиз вечер посетили певица Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) и актрисы Катрин Денев (Catherine Deneuve), Настасья Кински (Nastassja Kinski) и Энди Макдауэлл (Andie Macdowell).

Знаменитая танцовщица никогда не выходит из дома без идеальной ретро-укладки, макияжа и женственного платья. Недавно в интервью журналу Vogue ее спросили, где она покупает свои потрясающие наряды.

Уже очень хорошо знаю все явки и пароли.

— Многое я приобретаю через интернет, на Ebay, например, — ответила 45-летняя артистка. — Также в Лос-Анджелесе два раза в год проходит специальный аукцион, на котором я тоже всегда покупаю очень много всего, к тому же у меня есть друзья среди дизайнеров и дилеров, которые продают подобные вещи в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско и они знают, что мне нужно. Винтаж - это моя настоящая страсть, я уже так долго все это коллекционирую, что очень хорошо знаю все явки и пароли.