Дита фон Тиз: «Многое я приобретаю через интернет»
Танцовщица Дита фон Тиз (Dita von Teese) на модном шоу, Кельн, Германия, 29 января 2018.
Немецкая кондитерская фабрика Lambertz ежегодно организует эксцентричную вечеринку под названием «Шоколадная мода», на которую приглашает множество звезд. В этом году помимо Диты фон Тиз вечер посетили певица Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) и актрисы Катрин Денев (Catherine Deneuve), Настасья Кински (Nastassja Kinski) и Энди Макдауэлл (Andie Macdowell).
Знаменитая танцовщица никогда не выходит из дома без идеальной ретро-укладки, макияжа и женственного платья. Недавно в интервью журналу Vogue ее спросили, где она покупает свои потрясающие наряды.
Уже очень хорошо знаю все явки и пароли.
— Многое я приобретаю через интернет, на Ebay, например, — ответила 45-летняя артистка. — Также в Лос-Анджелесе два раза в год проходит специальный аукцион, на котором я тоже всегда покупаю очень много всего, к тому же у меня есть друзья среди дизайнеров и дилеров, которые продают подобные вещи в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско и они знают, что мне нужно. Винтаж - это моя настоящая страсть, я уже так долго все это коллекционирую, что очень хорошо знаю все явки и пароли.