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Дита фон Тиз: «Многое я приобретаю через интернет»

Танцовщица Дита фон Тиз (Dita von Teese) на модном шоу, Кельн, Германия, 29 января 2018.

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Дита фон Тиз: «Многое я приобретаю через интернет»
Фото: GlobalLookPress

Немецкая кондитерская фабрика Lambertz ежегодно организует эксцентричную вечеринку под названием «Шоколадная мода», на которую приглашает множество звезд. В этом году помимо Диты фон Тиз вечер посетили певица Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) и актрисы Катрин Денев (Catherine Deneuve), Настасья Кински (Nastassja Kinski) и Энди Макдауэлл (Andie Macdowell). 

Знаменитая танцовщица никогда не выходит из дома без идеальной ретро-укладки, макияжа и женственного платья. Недавно в интервью журналу Vogue ее спросили, где она покупает свои потрясающие наряды.

Уже очень хорошо знаю все явки и пароли.  

— Многое я приобретаю через интернет, на Ebay, например, — ответила 45-летняя артистка. — Также в Лос-Анджелесе два раза в год проходит специальный аукцион, на котором я тоже всегда покупаю очень много всего, к тому же у меня есть друзья среди дизайнеров и дилеров, которые продают подобные вещи в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско и они знают, что мне нужно. Винтаж - это моя настоящая страсть, я уже так долго все это коллекционирую, что очень хорошо знаю все явки и пароли.  

 
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0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2018 Теги: Дита фон Тиз

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