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Дженнифер Лопес: «Он потрясающий мужчина»

Певица Дженнифел Лопес (Jennifer Lopez) на презентации, Лос-Анджелес, США, 30 января 2018.

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Дженнифер Лопес: «Он потрясающий мужчина»
Фото: GlobalLookPress

Новый сезон шоу World of Dance стартует на телеканале NBC. Лопес – продюсер проекта. Она появилась на красной ковровой дорожке в белом мини-платье Ester Abner. 

Уже около года Дженнифер встречается со звездой бейсбола Алексом Родригесом (Alex Rodriguez). То и дело появляются слухи о помолвке, которые, впрочем, Лопес пока не подтверждает. Недавно в интервью журналу Extra певица рассказала о том, чем ее привлекает спортсмен:

В нем собраны все самые прекрасные качества.

Он потрясающий мужчина... И мне бы хотелось, чтобы как можно большее количество людей узнало о его доброй душе, говорила 48-летняя певица. В нем собраны все самые прекрасные качества, которые каждой женщине хочется видеть в своем мужчине. Он очень щедрый и добрый по отношению к своей семье, друзьям и ко мне. Он заботливый, ответственный, мягкий, умный, одаренный... Он позволяет мне чувствовать себя абсолютно счастливой и радоваться жизни. Люди знают его только как выдающегося бейсболиста, одного из самых сильных в наше время, но я думаю, скоро они смогут узнать его и как человека. 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 06.02.2018 Теги: Дженнифер Лопес

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