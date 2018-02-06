Дженнифер Лопес: «Он потрясающий мужчина»

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Новый сезон шоу World of Dance стартует на телеканале NBC. Лопес – продюсер проекта. Она появилась на красной ковровой дорожке в белом мини-платье Ester Abner.

Уже около года Дженнифер встречается со звездой бейсбола Алексом Родригесом (Alex Rodriguez). То и дело появляются слухи о помолвке, которые, впрочем, Лопес пока не подтверждает. Недавно в интервью журналу Extra певица рассказала о том, чем ее привлекает спортсмен:

В нем собраны все самые прекрасные качества.

— Он потрясающий мужчина... И мне бы хотелось, чтобы как можно большее количество людей узнало о его доброй душе, — говорила 48-летняя певица. — В нем собраны все самые прекрасные качества, которые каждой женщине хочется видеть в своем мужчине. Он очень щедрый и добрый по отношению к своей семье, друзьям и ко мне. Он заботливый, ответственный, мягкий, умный, одаренный... Он позволяет мне чувствовать себя абсолютно счастливой и радоваться жизни. Люди знают его только как выдающегося бейсболиста, одного из самых сильных в наше время, но я думаю, скоро они смогут узнать его и как человека.