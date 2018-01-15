Эмма Стоун: «Эндрю хотел семью...»

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В Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия журнала Marie Claire Image Makers Awards 2018. Эмма Стоун появилась на мероприятии в темно-синем платье необычного фасона. Актриса дополнила образ ярким макияжем с бордовыми тенями.

Недавно в интервью журналу «7 Дней» звезда фильма «Ла-ла-Лэнд» призналась, что все еще любит Эндрю Гарфилда (Andrew Garfield), с которым она провела пять лет. Пара распалась в 2015 году. Но недавно Гарфилд на вопрос, кого бы он взял с собой на необитаемый остров, назвал Эмму.

Я по-прежнему очень люблю Эндрю.

— И я тоже по-прежнему очень люблю Эндрю, — прокомментировала Стоун. — Хотя мы уже больше года не вместе. Это печально — быть одной... Но год был все равно интересный. Нам удалось расстаться большими друзьями, и надеюсь, так оно будет всегда... Не хочу сказать, что я не причастна к разрыву наших отношений. Эндрю хотел семью... А под семьей, разумеется, подразумевается не пышная свадьба, а рождение детей. Вот что означает — хотеть семью. Я же, наверное, не была уверена в своей готовности. Ничего нового под луной, правда?