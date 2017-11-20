Филипп Киркоров: «Алла и Максим! Поздравляю!»

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На вечеринке в честь конкурса песни «Детское Евровидение-2017» в ресторане «Чайка» Филипп Киркоров появился со своей тётей Мари Киркоровой. Финал конкурса состоится 26 ноября 2017 в Тбилиси.

В субботу 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Киркоров, бывший муж певицы, тепло поздравил пару в своем Instagram:

Радости, веселья и ее величества любви!

«Дорогие мои Алла и Максим! Поздравляю вас с этим большим и великим Днем Вашей Счастливой Жизни! Счастья вам, любви, на долгие годы от всего сердца! Мира вашему, всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям, и, конечно, полный дом радости, веселья и ее величества любви! Ваш, Филипп», — написал 50-летний артист.

Кстати, ранее Пугачева была обвенчана и с Киркоровым. Сейчас она об этом сожалеет. «Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога, — написала после венчания с Галкиным Пугачева. — Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь, как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей!»