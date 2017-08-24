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Синди Кроуфорд: «Мне остается только завидовать»

Модель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) в своем доме в Малибу, США, 16 августа 2017.

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Синди Кроуфорд: «Мне остается только завидовать»
Фото: GlobalLookPress

На днях Синди пригласила съемочную группу одного из телеканалов в свой роскошный дом в Малибу и показала, как живет она и ее семья. Дом на берегу моря имеет жилую площадь 488 квадратных метров и расположен на участке собственной земли, 129 соток. В последнее время Кроуфорд хочет продать его за 60 миллионов долларов, так что не удивительно, что она решила сделать своей резиденции пиар. 
Недавно в интервью для журнала Marie Claire  модель призналась, что не была готова к некоторым возрастным изменениям. 

Кардинально изменилась текстура моих волос.

— К примеру, вы знаете, что однажды ваши волосы станут седыми, — рассуждала Синди, которой сейчас 51 год. — Но при этом для меня стало неожиданностью, что кардинально изменилась текстура моих волос. С годами они стали жестче и грубее. Я смотрю на свою дочь и понимаю, что у нее сейчас такие волосы, как у меня в молодости, и мне хочется сказать: «Верните мне их обратно!». Волосы у дочки великолепные, даже если она пойдет спать с мокрой головой. На утро, когда она проснется, и они будут также превосходны. Мне остается только завидовать. Что бы я ни делала сейчас, таких волос у меня уже не будет. И я думаю, это одна из тех вещей, которые нужно просто уметь принимать, когда ты стареешь.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2017 Теги: Синди Кроуфорд

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