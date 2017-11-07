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Анджелина Джоли: «Он повзрослел, окреп душевно и физически»

Анджелина Джоли на церемонии вручения наград Hollywood Film Awards, Лос-Анджелес, США, 5 ноября 2017.

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Анджелина Джоли: «Он повзрослел, окреп душевно и физически»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Беверли-Хиллз прошла 21-я церемония вручения премии Hollywood Film Awards, собравшая на красной дорожке многих звезд кино. Анджелина Джоли (Angelina Jolie) появилась на мероприятии в сером сатиновом платье Jenny Packham. Звезда получила награду за свой новый фильм «Сначала они убили моего отца», картина победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также эта лента номинирована на «Оскар».

Фильм основан на реальной истории и повествует об ужасах гражданской войны в Камбодже. Исполнительным продюсером картины числится старший из приемных детей Джоли, 16-летний Мэддокс (Maddox). 

Есть мечта снять фильм, на котором все мои дети будут работать вместе со мной.

— Он заслужил! — Воскликнула 42-летняя Анджелина, когда ее спросили, почему имя ее сына указано в титрах. — Сценарий был написан уже давно, и Мэд его читал. Я ему сказала тогда: «Сынок, когда ты будешь готов погрузиться с головой в страшную историю, которую пережили твои соотечественники, я сниму этот фильм. Но помни, что мне обязательно понадобится твоя помощь». И однажды, после того как я сняла картину «Несломленный» и размышляла о новом проекте, Мэд сказал: «Я готов». Он и правда повзрослел, окреп душевно и физически. Я попросила его заняться поисками фактуры, он работал и фотографом на площадке, и редактором, отсматривал снятое за день и мог сказать мне, например, что какая-то сцена, кадр неубедительны. Могу признаться, он меня поразил своим упорством и способностями. У меня есть мечта снять фильм, на котором все мои дети будут работать вместе со мной. При условии, конечно, что я останусь в этом бизнесе и они выберут этот путь. Было бы потрясающе… 

 

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 07.11.2017 Теги: Анджелина Джоли

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