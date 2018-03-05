Фрэнсис Макдорманд: «Требую гендерного равенства»

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Фрэнсис МакДорманд получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Актриса появилась на церемонии в эффектном золотистом платье.

Получив заветную статуэтку, 60-летняя МакДорманд произнесла со сцены эмоциональную речь, в которой затронула женскую дискриминацию. Она попросила всех женщин, которые в этом году были номинированы на «Оскар», встать со своих кресел. А закончила выступление такими словами: «Посмотрите вокруг, потому что нам всем есть, что сказать. У меня для вас всего два слова — inclusion rider». Это малораспространенное словосочетание переводится как «обязательное условие нанимать команду в соответствии с принципами гендерного равенства».

Пути назад уже нет.

— Я узнала об этом на прошлой неделе, — пояснила чуть позже 60-летняя актриса заинтригованным журналистам. — Это условие существует давно — все, кто ведет переговоры по фильму, могут потребовать гендерное равенство в соотношении 50 на 50 не только для актерского состава, но и для съемочной группы. Тот факт, что я узнала об этом спустя 35 лет карьеры, означает, что пути назад уже нет.