Марина Александрова: «Начались жесткие конфликты с дочерью»

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На днях в Институте русского реалистического искусства прошел детский мастер-класс, в ходе которого малыши красочно разрисовали старое пианино. Марина Александрова пришла на мероприятие с сыном Андреем.

Помимо семилетнего сына у Александровой и ее фактического мужа, режиссёра «Первого канала» Андрея Болтенко есть еще двухлетняя дочь Екатерина. Недавно в интервью журналу Woman.ru актриса рассказала, что малышка уже показывает характер.

Когда слегка повышаешь тон, она отказывается что-либо делать.

— У меня с младшей дочерью, несмотря на то, что ей всего два года, недавно начались жесткие конфликты, — сказала 35-летняя звезда. — Когда слегка повышаешь тон, она отказывается что-либо делать. Тогда я начала задавать дочке вопросы, интересоваться ее мнением, и она стала соглашаться. Например, если убрать со стола ее стакан без спроса, начнется истерика. Я же спрашиваю: «Можно я заберу твой стакан?». Если она ответит «нет», то я оставлю его на столе. Ничего плохого не случится, а ребенок почувствует, что его мнение уважают.